蘇貞昌30日回應疫苗。

行政院長蘇貞昌昨(30日)稱政府已預購次世代莫德納疫苗，只要有需要都會超前部署，但民眾仍質疑疫苗不足。國民黨青年部副主任詹為元昨在臉書表示，現在對「超前部署」這4個字很感冒，難道明年疫苗荒不會延續嗎？難道希望東洋憾事再度重演嗎？難道又要等英系立委聯合施壓才肯改嗎？

蘇貞昌昨提到，各國都因為疫情關係在搶疫苗，我們指揮中心也已經預購次世代莫德納疫苗等，只要對防疫有需要，我們都超前部署，也感謝過去大家熱心捐贈疫苗。

對於蘇貞昌的說法，詹為元在臉書批，政府這兩年一直講超前部署，但到今年疫情爆發後，民眾才發現要疫苗沒疫苗、要普篩沒普篩、要病床沒病床、補貼沒補貼、貸款沒貸款。

因此詹為元認為，「現在又告訴大家政府都有超前部署，這絕對是今年最好笑的笑話：沒有之一，鬼才相信！」有網友也留言表示，「超前部署，他們是隨便說說而以的名詞」、「買疫苗是民間的責任嗎？」「我也不能接受超前部署，我們已經比別國晚一年爆發耶！」不過也有網友認為，「難道政府做得好，你們這些連一點點鼓勵都沒有嗎？」