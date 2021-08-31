漢光預演F-16戰機降落滑出跑道 空軍回應 08:532021/08/31 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢光預演，戰機衝出跑道畫面。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今（31）日表示，本屬花蓮基地乙架F-16 型戰機（機號6829號），上午0632時於屏北機場執行戰備道起降演練，降落時於戰備道末端滑出道面，經檢查人安、飛機輕損，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。 F16衝出跑道「機頭插入土」 目擊者：幻象2000見狀緊急爬升快閃 高端試驗排除19類人卻僅列2種人不宜施打 陳時中回應了 #F-16 #戰機 #漢光預演 #空軍 #降落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 每天走來走去以為很健康 醫搖頭揪錯：根本沒有運動到 06:332021/08/31 健康 王詩安讚方大同下麵吃過回不去 04:102021/08/31 娛樂新聞 嚴防兒少性侵 監院提三級預防機制 04:102021/08/31 生活新聞 證監會：加速公私募新規整改 04:102021/08/31 全球財經 Fed拋縮債 行庫千億銀彈 Q4等著買美債 04:102021/08/31 金融．稅務 美國完成撤軍阿富汗 孫大千：犯了6致命「低級錯誤」 09:172021/08/31 政治 公費快篩 82基層診所揪社區黑數 04:102021/08/31 焦點要聞 劉思慕《尚氣》被梁朝偉電眼電到 04:102021/08/31 娛樂新聞 19歲的費德勒對上山普拉斯 07:002021/08/31 體育 聽他們聊天、講幹話超紓壓！10大「閒聊系Podcast」伴你通勤生活不無聊 09:202021/08/31 生活 殉職美軍家屬 痛罵拜登癡呆症垃圾 04:102021/08/31 焦點要聞 政治熱門新聞 論文門最新發展讓他死心！ 蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人 - 政治 - 旺報 空軍官校傳集體食物中毒 軍方初判「這一瓶」惹禍：4人送醫 - 政治 看到謝志偉大戰郭正亮 媒體人嗆他一句話 - 政治 網友問「為什麼國民黨不爭氣？」 羅智強這樣回答 - 政治 趙少康超正小編曝光 10小時狂吸近3000讚 「老闆」忍不住回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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