空軍司令部今（31）日表示，本屬花蓮基地乙架F-16 型戰機（機號6829號），上午0632時於屏北機場執行戰備道起降演練，降落時於戰備道末端滑出道面，經檢查人安、飛機輕損，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。