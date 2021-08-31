一如外界預期，被灰熊買斷的隆多(Rajon Rondo)確定要加盟湖人，美媒ESPN「沃神」已經打聽到是1年260萬美元的合約，將於本周三簽約，也就是他被灰熊買斷48小時之後立即轉投湖人。

隆多2018年加盟湖人，2020年幫助湖人摘下總冠軍，當時的年薪為256萬美元，之後他與老鷹隊簽下2年1500萬美元。不過他在老鷹打了45場表現下滑，今年3月被賣到快艇，8月又被賣到灰熊。根據合約他新球季還有750萬美元薪資（被買斷可領取全額），再加上湖人新合約的薪資，達到千萬美元。

湖人季外買到頂級控衛「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)，隆多的角色預定是替補控衛。

這對於「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)可能是個沉重打擊，他也指望著湖人簽下他來當替補控衛。湯瑪斯不久前才在一場半職業賽狂轟81分，他去年還吹噓在練球時晃過了籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)，「我可以擺脫MVP級球星的防守，我的爆發力和速度都回來了。」

然而湯瑪斯的問題始終都與進攻無關，大家都承認他很會得分，問題在於他沒有防守能力。身高175公分、欠缺防守意識的控衛，在當今怪物級後衛充斥的聯盟，很難派上用場。隆多的優勢就在於他入選過4次防守前三隊，即使退化了也可在替補上陣時為球隊守住戰局。