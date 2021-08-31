指揮中心昨日公布新增3例本土，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，這3例全是舊案，因此英國變異株Alpha在台灣可說已經結束了，但明天即將開學，因此更嚴峻的考驗仍在後頭，呼籲大家不能鬆懈，「尤其是學生，接下來就看你們的了」。

沈政男昨（30）日於個人臉書分析，新增的3例本土及過去7天的確診個案都是舊案，基本上Alpha變異株在台灣可以說已經結束了，「這是一個好消息」，但是更嚴峻的考驗仍等在後頭，「大家不能鬆懈，尤其是學生，接下來就看你們的了」。

沈政男提美國的例子說明，幾個月前美國曾誇口「mRNA的疫苗在6個月後抗體依然很高」，結果現在單日暴增10萬人確診住院，第一線的醫護人員苦不堪言，確診人數一飆升，美國又改口稱是疫苗失效了，他直言這就是美國自恃疫苗覆蓋率高，神功附體就不防疫的後果。

沈政男說，疫苗保護力會變差，是因為目前主流病毒株已非先前的Alpha變異株，而是印度變異株Delta，若仔細觀察會發現，年輕人的疫苗保護力下降更多，原因在於這年齡層的人比較不願意遵守防疫規範。

最後沈政男也表示，如果你打了2劑疫苗就不落實防疫，那麼即使是輝瑞／BNT，保護力都會下降只剩4成，相反地，若做好防疫措施，那麼BNT對Delta變異株的保護力可以達到近8成，這也說明打疫苗跟落實防疫，兩者的重要性。

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