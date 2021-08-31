一名網友30日在Ｄcard發表一篇文章，控訴成功嶺替代役訓練班長官，對役男作出言語與肢體碰觸的令人不舒服的舉動，如摸腿，還說出「我早就想要X你了」等話，但兩名役男向訓練班長官反應，卻石沉大海，這才想到透過網路力量，讓上級重視此事。對此，役政署回應表示，27日接獲通報就介入處理，經約談、調查發現是雙方誤會，已經獲得2名役男理解。

該名爆料網友30日匿名在Dcard發表一篇《成功嶺替代役訓練班役男控訴長官性騷擾，不為人知的黑暗面》文章，文中表示，自己是成功嶺替代役訓練班少尉區隊長，在223梯替代役男接訓期間，有2名役男向他反應，遭受一名余姓上尉中隊長一系列的奇怪不舒服的舉動對待，包括聊天談話過程中不經意碰觸身體，要求拉起衣服看身上的刺青，將手臂放在他的膝蓋談話，害他們淪為同梯笑柄，他帶2人向科長反映，卻是石沉大海，連道歉都沒有。

控訴遭長官性騷兩役男自述書。（圖／翻攝自Dcard）

控訴遭長官性騷兩役男自述書。

文中提到，余姓中隊長還會講一些讓人覺得不舒服的話，如「老娘做的事比你吃過的ＸＸ還多」，「我早就想要Ｘ你了」等等奇怪的話，語話中還會夾雜「你他媽的」等情緒字眼，還會要求大家熬夜到凌晨1、2點處理他的事，但隔天還是要準時6點起床，導致一名學弟憂鬱症發作。

爆料者指出，隊上全員幾乎都去過諮商輔導，向上反映也得不到有效的處理，這才想要借助網路力量，讓上級重視此事，希望能免除這位余姓中隊長參與一般中隊接訓業務，他還附上兩張由兩位當事人手寫的自述書照片。

據《自由時報》報導，役政署副署長沈哲芳30日晚間回應，27日就接獲役男反映，也已介入關懷，余姓中隊長表明是在宣達相關規定時不小心碰到腿，才會造成誤會，事後也已獲得兩名當事人理解，但對於中隊長情緒化管理及使用不當字眼等問題，也已經責請大隊級調查，如果真的有違規行為，會予以究責懲處。