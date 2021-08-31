台鐵一名女列車長上周六在下班後穿著制服在列車車廂內熱舞，並拍成影片上傳到TikTok，短短10秒創下25萬觀看次數，有網友大讚女列車長可愛，但也有人認為在工作場所不宜，引發兩方論戰，女列車長隔天在影片下方留言，拍攝影片的原意是想詼諧表達「搭車要買票，不然她要跳來驗票」，但未考量拍片是在工作場所並穿著制服，對造成社會觀感不佳表達歉意。

台鐵女列車長上周六（28日）上傳影片到TikTok，影片中她穿著制服在車廂內隨著音樂扭腰擺臀，中間還摸著帽緣俏皮地左右擺動，最後拿出剪票機與票根，做出剪票的動作收場。短短10秒影片在3天內就吸引了25萬人觀看，粉絲數也從30人，衝到了7千多人。

影片爆紅後引起網友討論，有人覺得在工作場所不太適合，「這是工作場合，不好吧」、「台鐵淪落到需要請正妹工商了嗎？」、「有點過頭囉，原本就是一個比較嚴謹的地方，如果要這樣子比較不妥。」，但也有人跳出來護航，「下班時間沒關係吧，我覺得很可愛啊」、「鍵盤魔人別嘴了，有熱忱的人在工作崗位，是大家的福氣」、「很棒啊，搞不好還能讓逃票的人減少」。

女列車長穿制服熱舞影片引發爭議，並發文致歉。(圖／翻攝自抖音rabbitrabbitcat)

在引發網友論戰後，女列車長隨即於29日留言致歉，表示拍影片初衷只是想詼諧表達「搭車乖乖買票喔，不然我要跳來驗票了」，但由於思慮不周，下班了仍穿著制服拍攝，讓人誤以為上班摸魚，場合也不適合這麼活潑，造成社會觀感不佳，她感到真的很抱歉。