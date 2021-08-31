「小燕子」趙薇近日驚傳被官方列為「劣跡藝人」遭開刀，不僅作品被除名下架，微博超話也消失，傳聞疑與馬雲及阿里巴巴集團有關，但尚未被證實。港媒則報導，趙薇雖給不少粉絲平易近人形象，但有媒體人爆料她早在2015年金雞獎典禮上就傳出有「大頭症」，該人指出趙薇當年因沒得獎大鬧後台，結果沒人敢報導，「說明她的張狂那時就開始了」，但傳聞不知真偽。

趙薇近來突傳被消失，第一時間傳聞指出在法國經營酒莊的她接到通知後就趕飛往法國避風頭，但隨後她疑想打破謠言，在IG曬照寫下：「最好的季節……和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，並強調：「北京初秋，最佳閱讀時間，大自然是魔術師」、「好好睡覺吃飯」，還在自介留下：「哈哈哈」，看似笑看謠言。

趙薇當年在《親愛的》突破形象演出，被看好是奪獎熱門。（圖／翻攝自新浪電影微博）

據《東網》報導，關於趙薇一夜間被封殺的主因目前眾說紛紜，官方也沒出面回應，只表示演藝圈要「先除掉那些不守藝德的亂草」，以德優先清污去垢。一名大陸記者私下則透露，趙薇當年以《還珠格格》走紅，又在結婚後跟老公聯手撈金，婚姻工作兩得意，因此傳出大頭症，「2015年金雞百花電影節趙薇發飆的一幕，說明她的張狂那時就開始了。」

該記者稱2015年是趙薇被傳作風最「膨脹」的一年，當年她以電影《親愛的》入圍金雞百花獎影后，拋棄形象的演技被眾人看好奪后有望，最後卻被50歲以《諾日吉瑪》入圍的巴德瑪拿下，傳聞趙薇後來臉色鐵青在後台發飆，「連影協的領導都怕她三分，獎，當然不能重頒，只能說，評委會是真的！」而現場許多記者都看到了她的失態，卻沒人敢報導，而傳聞的真實性還有待證實。