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國民黨台北市議羅智強表示，最近抖音很流行，他也嘗試了「書播」，與網友們互動。過程中有網友問他：「為什麼國民黨不爭氣？」他回答：「國民黨很不爭氣，是的，常常是。」羅強調，這個命題本身有個問題，就是無論國民黨爭不爭氣，都不能成為我們不爭氣的藉口；他從來不把希望寄託在國民黨上，而是寄託在自己的全力以赴，因為只要所有夥伴都多爭氣一分，國民黨就會多爭氣無數分。

羅智強今日（31）早上5點半在臉書發文表示，最近嘗試用抖音直播，因為看到睡播、吃播都很流行，故他嘗試了「書播」，即一邊讀書一邊直播，感覺滿不錯的。期間有網友問他：「為什麼國民黨不爭氣？」他則回答：「國民黨很不爭氣，是的，常常是。」

針對這個問題，羅智強指出，此命題本身有一個小問題，那就是，不管國民黨爭不爭氣，都不能成為我們不爭氣的藉口。因此為台灣民主奮鬥，他從來不把希望寄託在國民黨上，而是寄託在自己的全力以赴，他就是不斷努力的做。

羅智強坦言，台灣的民主不是國民黨一黨的民主，台灣的未來不是國民黨一黨的未來，國民黨不管爭不爭氣，我們都得為我們的下一代爭氣。而他身為國民黨的一員，他若能多爭氣一分，也等於國民黨多爭氣一分；如果每個國民黨夥伴都多爭氣一分，國民黨就會多爭氣一百分、一千分、一萬分。