曾任國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員的楊偉中，3年前捨身救女兒卻不幸溺斃，各界震驚。楊偉中生前與前主播妻子陳以真鶼鰈情深，昨（30）日她在臉書打卡「真想念楊偉中」，並送上花束，引發不少網友鼻酸。

2018年8月30日，楊偉中和女兒到庫克群島度假時，為了救泛舟落水的女兒不幸溺斃，享年47歲；而他臉書的最後貼文也留在當天凌晨，當時他表示，「沒有順暢的網路、沒有電話，要在這個南太平洋的小島和潟湖，渡過四天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活。」並對於聯絡不便感到很抱歉，「有事請line我想辦法回覆」，還說「晚上看到玻里尼西亞大美女」。

楊偉中逝世3年，陳以真昨日在臉書打卡「真想念楊偉中love Yangweichung」，花束卡片也寫著「親愛的偉中 LOVE FOREVER」，讓不少網友看了鼻酸，紛紛留言替陳以真加油打氣，提醒她保重身體，「思念是永無止境的。妳要加油唷！」「祝福您們！請多保重！我們也都惦記著您們」「打從心底支持妳，妳是堅強的媽媽，妻子哦」。

陳以真在臉書打卡「真想念楊偉中」。（圖／摘自陳以真臉書）

另有網友也到楊偉中臉書留言感嘆，「一轉眼，三年了！」「兄弟，想你了」「還是覺得，台灣政壇少了你，可惜」。

楊偉中一生投身社運、媒體與政壇，才情兼備，卻因意外過世，親友與台灣政壇都相當不捨。陳以真則是耐斯集團千金，當年嫁給月薪僅3萬元的楊偉中，成為一段佳話，兩人婚後鶼鰈情深，好感情羨煞旁人。

兩人育有一女，楊偉中對女兒疼愛有加，更曾大方承認自己「女兒第一位、老婆第二位」，沒想到為了救女兒魂斷異鄉，讓人十分惋惜。