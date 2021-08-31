大蒜是不少料理當中的靈魂角色，相信也有不少民眾聽說過吃大蒜有益身體健康，或者吃大蒜配香腸，除了對味也更對健康有利。嫚嫚營養師指出，大蒜確實對身體健康很有幫助，不過對身體的刺激也不小，提醒民眾適度攝取，對健康更加有利。

●防癌之王：大蒜 營養多元還抑菌、抗氧化！

嫚嫚營養師表示，大蒜被譽為防癌之王，營養非常多元，包括硫、鋅、磷、鉀、硒，以及維生素B群、C。最備受矚目的就是它含有相當豐富的「生物活性化合物」，也就是民眾常常聽到大蒜有利於防癌等好處的關鍵，例如讓大蒜味道重的含硫化合物「大蒜素」，也有黃酮類、黃烷醇等多酚類化合物，以及木犀草素、槲皮素等。

大蒜最常被研究且已有不少研究證實的好處，就包括了直接降低致癌物生成、抑制細菌的活性、抗氧化的作用等，並有助提升免疫細胞的活性，幫助維持人體免疫力，且也有利於保護心血管。

其中對於防癌、防癌的效果，在胃癌、腸癌更為顯著，例如因直接降低細菌活性的關係，可降下胃癌其中一項的危險因子：胃幽門螺旋桿菌的發生率，同樣的原理，也有助避免細菌引起的食物中毒，可說是食物界的抗菌素。

(圖/今健康提供)

●吃香腸配大蒜有助防癌？

許多民眾最常吃大蒜的場合，不外乎就是配香腸，這兩味可說是絕配，也有人認為吃香腸配大蒜可以降低癌症的發生率，畢竟香腸這類的加工食品，在製作過程、烹調過程中較多容易形成致癌物質：亞硝胺，而大蒜可降低致癌物生成。

不過已經生成的致癌物，大蒜並無法直接抹去它的存在，因此嫚嫚營養師認為，或許可以降低癌症發生率，不過應為吃的當下也配上了大蒜這樣的蔥屬蔬菜，可以補充到多元的抗癌植化素成份，因此或多或少有些幫助。

但當然也還是建議民眾，任何食物適量即可，飲食上以原型食物為主、營養多元更有助於防癌。簡單來說，會有幫助，但不代表可以肆無忌憚的大嗑香腸。

(圖/今健康提供)

●大蒜吃法不同，營養也不同？營養師：橫切生吃最佳。

值得注意的是，大蒜隨著吃法不同，對身體防癌、抗菌、抗氧化的作用也會有所不同。常見吃法如整瓣的生大蒜、切半的生大蒜、整瓣一起烹調完成的熟大蒜等，嫚嫚營養師指出，當中營養發揮最高的就是切半的生大蒜。

嫚嫚營養師解釋，大蒜素需要接觸到氧氣進行釋放，因此烹煮雖然也吃得到其他營養，不過恐怕就吃不到大蒜素。最推薦的做法為橫切或搗脆讓大蒜大面積接觸氧氣，然後後靜置十分鐘等待營養釋放後食用，如此可攝取到完整的營養，又不會讓營養揮發掉。

(圖/今健康提供)

●大蒜有利健康但不宜多食 營養師：４種人更要少吃。

任何再健康的食材都是過猶不及，大蒜也是，大蒜對身體好處雖然相當優越，但吃多對身體的負面影響也相當顯著。大蒜屬於刺激性的食材，若短時間內食用過量，恐會造成胃黏膜傷害、刺激腸道，造成胃炎、胃痛、腹脹、腹瀉等不適，過多也可能造成心跳加速、頭痛等情況。

而大蒜素等營養，也會進入到血液、乳汁內，因此哺乳者也不宜多食，以避免幼兒藉由乳汁攝取過量的大蒜素造成身體不適。另外，若有服用抗凝血劑藥物者，大蒜食用過多，也可能影響到藥物作用，這點也需注意。

嫚嫚營養師建議，平常吃大蒜，建議一瓣生大蒜，或兩到三瓣的熟大蒜即可，腸胃不佳者建議先吃飯，配菜時在食用大蒜，先墊墊胃，避免大蒜直接造成刺激。

(圖/今健康提供)

●大蒜口臭怎麼消？營養師：可喝綠茶等除臭。

許多民眾吃完大蒜最傷腦筋的就是殘留在口腔的味道，嫚嫚營養師建議可以配鮮乳消除臭味，主要原因並非在鮮乳可覆蓋味道，而是在蛋白質有助包覆產生氣味的大蒜素。而其他像是喝綠茶、咀茶葉、嚼薄荷口香糖也有所幫助，民眾不妨可以試試看。