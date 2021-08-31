美軍在喀布爾當地時間30日深夜完成撤離阿富汗行動，最後一班軍機起飛後，塔利班戰士對空鳴槍慶祝，不間斷的槍聲響徹喀布爾各地，煙火照亮夜空，塔利班份子也衝進機場揮舞武器，拍照慶祝。
美聯社報導，最後一架美軍C-17運輸機在喀布爾當地時間30日午夜最後一分鐘起飛，塔利班戰士看著美軍軍機在夜空中消失後舉槍對空鳴槍慶祝。
駐守在喀布爾機場的聖戰士謝札德（Hemad Sherzad）激動表示，「最後5架飛機離開了，結束了！我無法用言語表達我的快樂…我們20年的犧牲有用了。」
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）隨後表示，「美軍離開喀布爾機場，我們的國家完全獨立了。」
外媒也捕捉到塔利班戰士用鳴槍慶祝美軍離開的畫面，黑色夜空不斷竄出紅色光點，伴隨沒有間斷過的槍聲，遠方也出現煙火，英國廣播公司（BBC）記者連線播報時，背景也不斷傳來槍響，至少持續了一分鐘，
美國《洛杉磯時報》（LA Times）報導，在最後一架美軍軍機起飛後不久，塔利班戰士就迅速進入機場，他們一同對空中鳴槍，並且高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。
數支塔利班部隊聚集機場跑道，隨後進入一個停放了幾架部份被拆掉的契努克式（Chinook）直升機，其中一支隊伍更在一架契努克式直升機前合影留念，他們一邊歡呼，一邊高舉手中的M4步槍慶祝。
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