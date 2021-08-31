美軍在喀布爾當地時間30日深夜完成撤離阿富汗行動，最後一班軍機起飛後，塔利班戰士對空鳴槍慶祝，不間斷的槍聲響徹喀布爾各地，煙火照亮夜空，塔利班份子也衝進機場揮舞武器，拍照慶祝。

Gunfire in dark skies of Kabul #Afghanistan as Taliban militants celebrate the withdrawal of all US troops after 20 yrs.



US went in to overthrow Qaeda / Taliban in 2001 leaves with Taliban back in power in 2021: pic.twitter.com/D2paqBmWoy — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 30 2021

美聯社報導，最後一架美軍C-17運輸機在喀布爾當地時間30日午夜最後一分鐘起飛，塔利班戰士看著美軍軍機在夜空中消失後舉槍對空鳴槍慶祝。

駐守在喀布爾機場的聖戰士謝札德（Hemad Sherzad）激動表示，「最後5架飛機離開了，結束了！我無法用言語表達我的快樂…我們20年的犧牲有用了。」

Just listen to the intensity of the celebratory gunfire in Kabul.



I get the sense the Taliban expended more ammunition on celebration than on actual combat over the past month



Going to be fun trying to sleep tonight pic.twitter.com/Jbq48O5WIg — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 30 2021

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）隨後表示，「美軍離開喀布爾機場，我們的國家完全獨立了。」

Celebratory gunfire and fireworks in Kabul after US military withdraws @AFP #Afghanistan pic.twitter.com/ElEECrcw8O — Rachel O'Brien (@robr1) August 30 2021

外媒也捕捉到塔利班戰士用鳴槍慶祝美軍離開的畫面，黑色夜空不斷竄出紅色光點，伴隨沒有間斷過的槍聲，遠方也出現煙火，英國廣播公司（BBC）記者連線播報時，背景也不斷傳來槍響，至少持續了一分鐘，

An incredibly compelling live report from the brilliant @bbclysedoucet amid the sound of gunfire from Taliban supporters celebrating as the final US forces have now left Afghanistan. pic.twitter.com/eWMywPdq71 — Luxmy Gopal📺 (@luxmy_g) August 30 2021

美國《洛杉磯時報》（LA Times）報導，在最後一架美軍軍機起飛後不久，塔利班戰士就迅速進入機場，他們一同對空中鳴槍，並且高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

Taliban fighters storm into the Kabul International Airport wielding American supplied weapons equipment & uniforms – after the U.S. Military have completed their withdrawal. Fighters celebrated with gunfire & chants through the night. #Afghanistan https://t.co/kyktWDxTrU pic.twitter.com/DM75FapxkB — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 30 2021

數支塔利班部隊聚集機場跑道，隨後進入一個停放了幾架部份被拆掉的契努克式（Chinook）直升機，其中一支隊伍更在一架契努克式直升機前合影留念，他們一邊歡呼，一邊高舉手中的M4步槍慶祝。