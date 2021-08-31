美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，美軍已撤離阿富汗，目前喀布爾機場沒有航空交通管制服務，美國民航機除非有事先授權，否則禁飛阿富汗領空。

美國聯邦航空總署在聲明中說，由於缺乏空管服務，阿富汗也沒有能運作的民航機關，加上安全仍有疑慮，凡美國民航業者、飛行員、在美註冊的民航機等，都不得在阿富汗大部分領空的任何高度運作。

美國軍方本月稍早表示，美軍暫負喀布爾航管責任，以利數以萬計人撤離阿富汗。

聯邦航空總署表示，美國民航業者「或可繼續使用靠近東部邊界一條高海拔噴射機航線來飛越阿富汗。任何美國民航業者若要進出或經過阿富汗領空，必須事先取得聯邦航空總署授權。」

聯邦航空總署18日曾表示，美國空運業者和民航駕駛員可飛進喀布爾執行美國國防部事先批准的撤離任務或救援航班任務。多家美國航空公司本月協助運送數以千計撤離人員，但都是在阿富汗境外的機場執行飛航任務。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1100831