【愛傳媒黃珊珊專欄】大家可能不知道，在過去疫情肆虐的這幾個月裡，位在萬華的東三水街市場，已經透過塗鴉藝術家的巧手，悄悄的換上新的門面了！

在萬華疫情嚴峻的時候，有一群年輕人自發性的發起守護萬華的運動，他們不但自願組成「萬華隊」持續外送餐食給不便出門的獨居老人，現在也和當地區里長、自治會合作，一間一間的與市場攤販溝通協商，要用「彩繪塗鴉」的方式，為在地的東三水街市場注入新的氣象。

過去說到塗鴉，可能很多人會聯想到突然出現在河堤牆上、或是廢棄房屋邊的突兀景象，但是現在這群來自世界各地的年輕創作者，包含來自西班牙、荷蘭、香港和在地的台灣藝術家，用他們的創意和巧思，將塗鴉藝術融合了台灣傳統文化，把市場點綴的五彩繽紛，證明了塗鴉不只是亞文化，更是可以美化市容的藝術！

我也告訴他們，有了這些漂亮的畫作，我們應該也要多利用燈光來襯托市場的美，期待將來不管是白天或是夜晚的東三水街市場，都會有豐富的面貌！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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