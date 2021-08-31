通勤時間聽他們大笑醒醒腦

一個人在深夜感到寂寞？在上班通勤時間只覺得厭世？快收聽這些「閒聊系Podcast」，從感情聊到職場，再從職場聊到生活習慣，聽他們瞎聊、講幹話超療癒，讓你的通勤生活不無聊～

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》綜合網路聲量及Apple Podcast的評分，來調查網友熱議的閒聊系Podcast，看看有沒有機會加入你的收藏清單呢！

NO.10 貧女電台

由溫、郭妖、教主、曼玉等人組成YouTube頻道「就是嘟丟笑欸」，一起朋友聚在一起，輕鬆又沒有包袱的對話吸引不少粉絲，以落貴（落魄貴族）、貧女自居，引起小資族的共鳴，在Podcast「貧女電台」大聊日常瑣事、高中趣事，讓聽眾爆笑「撫慰星期一上班心情就靠這個」、「很有特色的瞎聊」。

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NO.9 殺時間機器

由蝗虫、大磊兩個演藝圈從業人員主持的「殺時間機器」，各種有創意又好笑的內容，不管是幹話滿點的測字名師歐北拱老師，或是最新一集的超爆笑鬼故事，從節目、時事、潮流都能聊，兩人一搭一唱默契滿分，讓網友大讚「殺時間機器真的超好笑」、「內容有內涵，跟上時事 主持人非常幽默」。

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NO.8 瘋女人聊天室

「到處都是瘋女人」由Apple、泰辣和G蛋布丁3名成員共同組成，他們也推出Podcast「瘋女人聊天室」啦！3人的好感情令人稱羨，且價值觀、愛情觀受到許多網友認同，不管談感情、職場總是讓人聽了點頭如搗蒜，尤其Apple的笑聲會讓人不自覺想跟著笑，網友對他們的談話內容十分有共鳴，常根據他們的主題分享自己的親身經歷。

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NO.6 姐妹鏘鏘鏘

自稱有喜劇演員夢的梅根與Amber推出Podcast「姐妹鏘鏘鏘」，兩人分享生活小事外，還會找出網友們評論和生活點滴，透過Google地圖找出網友對圖書館、安全帽店、火車站的爆笑評論，讓網友爆笑「通勤聽真的會一直憋笑」、「兩個主持人常常有喝鏘錄音的FU」、「兩位主持人也太ㄎㄧㄤ了吧！名符其實的ㄎㄧㄤ頻道」、「歡樂的吐槽、聊天跟笑聲，聽完心情變很好」。

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NO.6 雞來速

「這邊速，那邊速，大家好我們是雞來速」，由創作出「大陰道百貨公司」的插畫家盜哥，搭配好友雞姐、喜多成立Podcast「雞來速」受到網友好評，三個好友玩笑尺度超大，各種揶揄、羞辱樣樣來，且盜哥會擷取部分節目內容繪製成動畫，讓網友直呼「超爆笑」、「真的會笑到流眼淚」、「聽完心情會變好」、「雞姊完全是笑點開關耶」、「三人毫不遮掩跟不做作根本讚死」。

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NO.5 負能量週記

從娛樂記者轉換跑道成為YouTuber的關韶文，與好友丘曄一起推出Podcast節目「負能量週記」，兩人反應之快、口齒清晰，儘管語速很快，卻不會讓人感到有壓迫感，反而會想繼續聽他們暢談，其中投資理財內容最受到網友讚賞，網友直呼「受益良多」、「很實在，喜歡！」、「喜歡關關跟丘曄的互動，每集都好好笑，好療癒。」

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NO.4 一百趴沈

由YouTuber陪沈團﻿主持的「一百趴沈」，談論各種生活日常、學生時期趣事，也是由一群好友組成的聊天節目，實在又爆笑的對話讓網友聽了也不自覺笑出聲，從租屋到情侶相處，到帶爸媽出國等故事，總是能引起觀眾共鳴，網友大讚「自然不做作，聽起來很放鬆」、「每個人的個性都很鮮明互補有趣」、「每天開車的良伴」。

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NO.3 台灣通勤第一品牌

有在聽Podcast的聽眾對《台灣通勤第一品牌》一定不陌生，主持人李毅誠、張家倫從政治、時事、動漫都能聊，專訪作家、市長更是如魚得水，一度霸佔Apple、Spotify台灣Podcast排行榜前3名。

網友推薦「每集都笑死 節奏明確不拖台錢」、「台通訪問的很讚很幽默！」、「很適合熬夜的podcast超級好笑」。

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NO.2 陪你到狸銘

「黃阿瑪的後宮生活」YouTuber頻道創辦人志銘與狸貓開設Podcast節目「陪你到狸銘」，聊時事、想法、創作、生活，為了與頻道風格區隔開，還特意提醒「可能不會聊到貓」，狸貓的無厘頭配上志銘的吐槽，網友大讚「兩個人的聲音很舒服很好聽」、「喜歡你們彼此對話的氛圍」、「狸貓與志銘會有不同的想法，能讓人聽到不同的聲音」。

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NO.1 好味小姐開束縛我還你原形

講到爆笑Podcast網友大推「好味小姐開束縛我還你原形」！由創辦人好味小姐、剪輯師阿斷和攝影師很煩共同主持，三人10幾年的好感情，各種幹話、吐漕，聽他們暢聊時彷彿自己是在聽朋友聊天，輕鬆溫馨又有趣，網友大讚「真的很喜歡好味小姐的podcast，可以同時知道男生和女生的想法差距」、「聽了好溫暖早上會笑著醒來」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月26日至2021年08月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『閒聊類Podcast』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」