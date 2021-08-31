科技股走強帶來提振，周一美股標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高。上周美國聯準會就縮減貨幣激勵措施釋出鴿派信號，使投資人的關注焦點重新轉向經濟增長。

周一收盤，道瓊工業平均指數下跌55.96點或0.16%，為35,399.84點。標普500指數上漲19.42點或0.43%，為4,528.79點。那斯達克綜合指數上漲136.39點或0.9%，為15,265.89點。

這是標普500指數在5個交易日中第4度創下歷史收盤新高，也是今年第53次創新高，今年以來已累計上漲21%。

那斯達克指數在6個交易日中第5度改寫歷史收盤高點。這兩大指數的漲勢之所以中斷，是因為在聯準會主席鮑爾於傑克森霍爾央行年會發表談話之前，市場湧現不安情緒所致。

但最終證明這些都是不必要的擔憂，鮑爾上周五表示，在逐步縮減疫情時期實施的大規模激勵措施上，聯準會仍將謹慎行事，他同時也重申經濟將穩步復甦。

OANDA美洲區資深市場分析師Ed Moya表示，現在很清楚，仍會有大量的經濟支持，可能一直持續到11月。部分投資人甚至認為央行可能不會在今年啟動縮減購債計畫，但大家都同意的是鮑爾已經暗示他們不急於升息，他已經斷開了縮表與升息時機之間的關聯。

鮑爾偏向鴿派的發言鼓舞投資人轉向高成長科技股。這些股票往往受益於利率走低的預期，因為其價值在很大程度上取決於未來的獲利表現。

蘋果大漲3.04%，收在153.12美元，創下歷史新高。

微軟漲1.29%、亞馬遜漲2.15%、谷歌母公司Alphabet漲0.41%，帶動以科技股為主的那斯達克指數表現超越標普500指數和道瓊指數。

受惠於寬鬆貨幣政策的承諾，投資人將經濟復甦恐放緩和新冠病毒新增確診數激增的擔憂拋諸腦後，那斯達克指數可望創下2018年以來維持最長的月線連漲升勢。

標普500指數8月以來已上漲3%，而這個月通常是美股的淡季。富國銀行分析師上周表示，該指數到今年底可望再漲8%。

道瓊指數和那斯達克指數本月以來分別上漲1.3%和4%。

E*Trade Financial交易部門常務董事Chris Larkin表示，今年截至8月標普500指數的報酬率可望創下這60年來的最佳表現之一。

美國原油價格周一上漲0.7%，但能源股普遍下跌，標普500能源股指數收跌1.16%，跌幅僅次於金融股，因投資人擔心颶風艾達可能給能源業造成的長期影響。

金融股指數下挫1.47%，因公債殖利率下滑拖累銀行股走低。

PayPal Holdings勁漲3.6%，此前CNBC報導該金融服務公司考慮為美國客戶開發股票交易平台。受此消息打擊，網路券商羅賓漢（Robinhood Markets）大跌6.9%。

Affirm Holdings飆漲逾46%，這家「先買後付」（the buy now, pay later,BNPL）金融服務公司上周五宣布與亞馬遜結盟。亞馬遜股價上漲約2%。

航空股表現疲弱。美國疫情升高，歐盟已建議成員國就前往美國的非必要旅行重啟禁令。