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有夠衰！連結士林與大直的自強隧道27日發生一起車禍，一名女騎士A因機車故障，便沿隧道邊一路牽車前行，豈料，後方的女騎士B疑似因超車而未注意到前方，狠狠撞上女騎士A，而女騎士B則受撞擊在地面連滾了好幾圈，影片曝光引起網友討論。

透過網傳影片可見，事發地點位於北市自強隧道，畫面中可見到一名女騎士A因機車故障而靠著隧道右側牽著車往前，又因隧道中的人行道設有護欄，因此女騎士A上不去，只能冒險在車道牽車。

豈料，突然一名女騎士B疑似想超車，從右側車縫鑽出後，下秒就狠狠自後方撞上牽車的女騎士A，女騎士B當場連人帶車噴飛到隔壁車道，其紅色的機車車體也瞬間瓦解，人則早在地上一時之間起不來，而無辜遭撞的女騎士A也摔倒在地。

據了解，兩名女騎士身體多處受有擦挫傷，所幸送醫後均無生命大礙。影片曝光在網路上後，不少網友回應，「牽車夠雖（衰）了，還要被撞QAQ」、「隧道內不能超車不知道嗎==」，也有網友建議駕駛若在隧道或是天色昏暗的狀態，倘若汽機車還有電，都應該打開雙黃燈或方向燈，以策安全。