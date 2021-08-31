美好假期好不容易終於來臨，家裡的小怪獸們又要吵著出門玩了嗎？這次ReadyGo要帶大家認識這座令大小朋友為之著迷的「臺南左鎮化石園區」。位在臺南郊區的左鎮一帶，從大馬路彎進巷子後可以看見一棟乾淨新穎的灰白色清水模建築，最外頭像是侏儸紀公園般帥氣的標誌相當吸睛，是抵達化石園區後民眾爭相拍照的第一個打卡點。在園區入口處抬起頭會看到一隻逼真的犀牛雕像在建築上方，配上灰色牆面和藍色天空，也成為許多人拍照的取景角度。

#園區歷史背景介紹

臺南左鎮化石園區的前身是臺南市菜寮化石館，1970年代經化石愛好者採集後發現菜寮溪一帶出現左鎮人骨化石，而後陸續有當地人發現早坂中國犀的牙齒化石，使得菜寮溪附近的化石挖掘受到更多關注，甚至附近的左鎮光榮國小校長和師生也經常在課餘時間投身在菜寮溪化石採集，一直到1978年時已蒐集了超過一千件化石並成立了鄉土文物室，此時菜寮化石的不凡意義和價值引起外界的重視，而有了菜寮化石館的誕生。

直到近年政府再次將當地豐富的化石蒐藏品、台南當地歷史文物等做整併、修建，擴大建立為教育與觀光功能兼備的「臺南左鎮化石園區」，並與一旁的光榮國小共構。

#園區館別資訊

臺南左鎮化石園區在2019年擴建完成開放，全票票價只需100元，園區共分為5個展館，分別為自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館以及探索館。進到園區內可以發現整座建築處處都是設計巧思，用心整理維護的展館呈現相當新穎的一面，每個角落都讓人想拿起手機拍照留念。

跟著園區規劃的參觀動線走，首先在自然史教育館一樓看見生動可愛的梅花鹿群在天花板上奔馳著，成為館內最吸睛畫面，自然史教育館的B1展出的是化石形成介紹、菜寮地層剖面模擬並運用各種投影、觸控互動還原出菜寮溪河域的狀況，讓大家親臨現場般瞭解這片土地的地質與化石形成背景。1~2樓則是以中生代至新生代的哺乳類、爬行類動物為主角作展出介紹。

看似不大的園區認真逛下來也得花上2~3個小時，緊接在自然史教育館之後的故事館偏屬靜態的歷史文物展覽，包含過去曾在此生活的西拉雅族人相關的文化與器物介紹，以及對菜寮化石貢獻極大的「化石爺爺」-陳春木先生的生平記事和珍貴的手稿紀錄等等，同時以簡單可愛的卡通動畫訴說著菜寮和化石爺爺間的種種故事，讓小朋友們毫無負擔學習更多知識。

來到生命演化館肯定又能讓一大票孩子興奮不已！從地球形成之初的原始生物、海洋生物一直到恐龍時代、人類出現，數十億年來地球孕育的生命全都在館內搭配聲光特效生動展出，天井上懸吊著巨大又仿真的各式生物，這片演化的天空讓大小朋友從各角度觀察都能驚呼連連。

最後的化石館及探索館則是帶大家更深入認識臺灣過去和現在的豐富生物，特別是菜寮溪流域的生物群，以及象徵菜寮溪重要化石地位的發現「早坂中國犀」，全身骨架壯碩巨大的化石令人印象深刻。探索館的化石清修室可以讓我們認識化石專家們如何發掘、清修與復原化石，老師親自分享的專業技術解說可是在課本上學習不到的，目前開放每週六、日下午1:00-3:00參觀聆聽喔。

臺南左鎮化石園區內連接５大展館的動線十分清楚，且有輪椅、兒童推車友善的坡道連結，遊覽園區浸潤在豐富珍貴的科學、文化知識中，同時欣賞木頭和清水模建築而成的藝術設計，逛著逛著忍不住羨慕起旁邊光榮實驗小學的孩子們，從小就在完善的博物館環境下學習化石、生物知識，肯定能比死讀課本教材來得更有趣也更有意義。推薦給中南部的家長們假日帶著孩子來趟輕鬆趣味的半日遊，不僅票價便宜、館內展出豐富精彩，還有不定期的互動體驗展可以參觀，相信小朋友們怎麼去都玩不膩的！

地址：713001 臺南市左鎮區榮和里61-23號

開館時間：09:00~17:00 (每周二休館) 最後入館時間16:30

票價：全票NT$100／優惠票 NT$70 ／半票 NT$50

官方網站：臺南左鎮化石園區

(本文由 ReadyGo 提供)