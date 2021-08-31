隨著美軍撤離，民兵組織塔利班（Taliban）迅速攻下阿富汗首都喀布爾，宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國。儘管塔利班承諾和平及尊重女權，仍有越來越多證據顯示本質一樣兇殘，日前有名阿富汗民謠歌手就魂斷槍下，諷刺的是，死者生前才在家中跟塔利班泡茶聊天。

根據外媒綜合報導，阿富汗民謠歌手安達拉比（Fawad Andarabi）遭槍斃的地點發生於以他名字命名的山谷中，該區地理位置在喀布爾以北約100公里的巴格蘭省，自從塔利班火速掌控阿富汗的政權以來，該山谷歷經不少戰亂，安達拉比的兒子賈瓦德（Jawad）表示，塔利班曾經到家裡搜查，並與歌手父親安達拉比坐下來飲茶、談天，雙方氣氛看起來算是和平，並沒有衝突的場面，想不到幾天後便風雲變色。

塔利班掌管政權後，陸續被揭發使用暴力。（圖／美聯社）

27日塔利班再度來到安達拉比的自家農場，不同的是，這次沒有泡茶聊天，而是拿著槍支瞄準安達拉比的頭部射擊，安達拉比當場中彈身亡。賈瓦德得知父親遭槍殺後，沉痛地表示：「父親是無辜的，他是一個只會娛樂大家的歌手，但他們卻在農場裡朝他頭部開槍」希望能替父親伸張正義，當地塔利班委員會承諾會協助找出兇手。安達拉比逝世後，引發國際高度關注，聯合國文化權利問題特別報告員卡里瑪·班努恩（Karima Bennoune）在推特PO文呼籲各國政府聯合起來要求塔利班應該要尊重藝術家人權，國際特赦組織秘書長艾格尼絲·卡拉馬德（Agnes Callamard）也出聲痛斥這起不人道的槍殺事件。

事實上，塔利班發言人穆賈希德曾在美媒《紐約時報》（The New York Times）表示公開場合不允許播放音樂，因為音樂在伊斯蘭教是被禁止的，「我們希望能說服人們不要這樣做，而不是給他們施壓。」未料卻爆出槍殺歌手憾事。

安達拉比遭莫名槍決後，生前的彈奏影片也在推特上廣傳，他拿著弓弦琵琶（Ghaychak）坐在群山環繞的綠油油草皮，歌頌著出生地、同胞及整個阿富汗民族，「世上沒有哪個國家能比得上我的祖國，我們是一個自豪的民族，我們有美麗的山谷，這裡是我們曾祖父母的故鄉」。