近來詐騙頻傳，一名20歲劉姓男大學生日前到梓官區大舍南路的超商購買1萬7000元的遊戲點數，所幸，店員機警懷疑這是騙局，立即通報警方，警員到場阻止這場騙局。

高雄市岡山警分局梓官分駐所長陳邦郁及警員陳金文於8月26日晚間巡邏時，獲報一家超商內有男子正在購買大筆遊戲點數，疑似遭到詐騙。

警方獲報趕赴現場，先阻止劉姓男子將已購買的遊戲點數帳號、密碼透過通訊軟體Line交付給對方，這時，劉男還一頭霧水。原來，騙徒自稱是郵局客服人員，致電告知劉男因曾於某書店購買物品，致使劉男的郵局帳戶遭駭客入侵盜用。

騙徒謊稱，為防止帳戶內存款有所損失，要求劉男先加入Line，之後要求劉男前往超商將郵局帳戶內存款提領出來後，於超商購買遊戲點數，並將遊戲點數帳號密碼拍照上傳給騙徒。

劉男不察上當，依照騙徒所言行事。在警方到場後，騙徒還不斷打電話給劉男。警方於是將計就計，利用話術企圖將騙徒約出來面交，以便逮捕。但騙徒後來察覺有異，馬上掛斷電話。