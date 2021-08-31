儘管Chromebook需求走緩與零組件缺貨，但全球筆電品牌HP(美)、Dell(美)均於近期法說會表示2H21筆電需求良好。在3Q筆電出貨預測方面，仁寶(2324)看法較為積極，認為有2位數的季增，主要就是商用與消費性NB需求轉佳。除了商用和消費性筆電的成長外，仁寶今年砸巨資買下泰金寶位在美國印第安那工廠，主要就是擴大車電的營運規畫，就近服務美國客戶，仁寶內部目前預估今年車電事營收可望逼近百億，年增幅度達40-50%，若以去年營收逾1兆元來算，營收佔比可望接近10%，公司也透露年底會有好消息。

仁寶去年的合併營收達1.05兆元，創下9年來的新高，年增率為7%，仁寶在5G以及智慧醫療的布局已經進入成熟期，因此去年在非筆電相關產品的營收已占35%。

仁寶在產品結構的調整上，持續加強5G、半導體、智慧醫療以及車用電子的投資力道，以挹注更多的成長動能。

筆電相關的營收占比仍有65%，外資也看好下半年商用筆電為該公司的「金牛」事業，商用筆電的穩健需求可望延續到2022年，而仁寶在筆電的營收中，約有6成是來自於商用NB的貢獻。