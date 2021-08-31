第二類打BNT人數再膨脹？怎老是打不夠？ 柯文哲批：政府自己製造特權

首批BNT疫苗將來台，除了給學生外，剩下80萬劑將依序從第一至十類往下接種，外界質疑怎麼第二類人員老是打不完。台北市長柯文哲30日批，坦白講第二類人數一直在膨脹，是政府自己在製造特權，「第二類那件事情我也覺得怪怪的，不是很好。」此話一出引發不少網友共鳴，「第二類疫苗一直都夠，任君挑選」、「真是夠了，一直都要給第二類無限擴大」、「認同市長的說法」。

柯文哲昨表示，疫苗夠的話，這都不是問題，疫苗夠的話，一開始我就主張醫護、 機駔人員、防疫旅館等人員優先兩劑都打滿，其他按年齡紀由上往下安排施打，這是最簡單的方法，坦白講第二類人數一直在膨脹，是政府自己在製造特權，當然會被人家攻擊

柯文哲說，打過第1劑了也不知道怎麼辦，疫苗不夠發生分配問題，接著就出現醫學倫理問題，第二類那件事怪怪的，不是很好。而柯的回應曝光後，有不少網友在相關新聞連結下方留言，獲高度共鳴，有網友說「唉...三聲無奈」、「一堆第一劑沒打」、「」、「覺得講的蠻合理的」、「打幾輪打不完欸」。另也有網友建議，公布所有第二類人員名單，透明公開，一切解決。