「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」今天登場，總統蔡英文以錄影方式致詞。

「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」今天登場，總統蔡英文以錄影方式致詞表示，台灣可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。她強調，台灣的防疫表現以及對世界各國的援助與合作，在在展現臺灣能扮演的重要角色，以及臺灣為何重要。

蔡英文說，印太是全球成長最快的區域，在貿易、研究、製造和教育等領域，提供各式各樣的機會，此區域的穩定為全球經濟和國際安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要。然而，印太區域的興起，也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，而更強勢的威權主義興起所引發的衝突，也帶來更嚴峻的挑戰。

蔡英文強調，威權體制在新冠疫情中竄起，現在更深信他們所提出的治理模式比自由民主秩序更符合需求。

蔡英文指出，儘管發展趨勢令人憂心，但國際社會仍設法在後疫情時代找到立足點，同時解決氣候變遷、新興疾病、不擴散核武、恐怖主義和穩定的供應鏈等難題，而臺灣持續蓬勃發展，也為遭遇難題的世界提供解方。

蔡英文表示，美、日、印、澳重啟的「四方安全對話」和歐盟倡導的「歐亞連結策略」都主張永續、全面與以規範為基礎的連結策略，臺灣具備優越的條件，是民主革新及生物科技、再生能源和半導體產業等領域不可或缺的夥伴。

蔡英文進一步表示，台灣也致力與區域行為者合作，願意承擔確保區域穩定的責任，並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然。臺灣的努力不止於此。我們也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。

蔡英文說，我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。