東奧金牌國手李洋、王齊麟日前因具公務員身份，代言與肖像權授權一度鬧出風波。銓敘部29日表示，肖像一次性授權以及經權責機關以策略聯盟方式指派參與的商業活動，都不涉及公務員相關規定，未來具公務員身份選手也都適用。國民黨立委陳玉珍表示，擬推動訂「公務員服務法第十三條及第十四條」修正案，盼朝野能盡速完成三讀，讓相關問題未來能徹底解套。

「麟洋配」在拿下東京奧運羽球男雙金牌後，人氣水漲船高，不料日前卻傳出經紀人同意提供悠遊卡公司「麟洋配」悠遊卡肖像權，卻未事先告知兩人所屬的土地銀行，雖然經紀人事後已與土銀達成協議，但外界仍擔心未來相關該如何處理。

陳玉珍昨日（30）在臉書發文表示，李洋、王齊麟兩人都是金門人，他們近日回金門祭祖，在金門掀起熱潮。但除了對他們的喜愛，更重要的是能為這些運動員爭取更多訓練經費及照顧，才是對他們最大的鼓舞。

陳玉珍強調，她已擬訂「公務員服務法第十三條及第十四條」條文修正草案，讓在公營事業機關服務之運動選手為企業代言、宣傳等商業活動，不受公服法禁止兼職、從事商業之規範。盼下會期開議後，朝野各政黨能盡速審議，完成三讀，讓運動選手真正感受到國家重視他們在世界舞台上為國爭光的努力。