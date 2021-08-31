法系品牌PEUGEOT、CITROEN「老朋友•秋之獻禮」原廠零配件優惠即將啟動，品牌總代理寶嘉聯合針對車齡6年以上車輛，提供多項指定零配件優惠價75折起，不僅關懷老車友，更照護愛車，提供全面性的安心需求。

寶嘉聯合表示，隨著國內COVID-19新冠肺炎疫情趨緩及防疫警戒降級，考量車主們外出及出遊機會增加，為減低6年以上老車友們（2014年12月31日前領牌）維護愛車的成本，將自9月1日至2021年11月30日推出「老朋友•秋之獻禮」活動。