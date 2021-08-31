法系車原廠零配件優惠活動起跑 09:462021/08/31 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法系品牌PEUGEOT、CITROEN「老朋友•秋之獻禮」原廠零配件優惠即將啟動，品牌總代理寶嘉聯合針對車齡6年以上車輛，提供多項指定零配件優惠價75折起，不僅關懷老車友，更照護愛車，提供全面性的安心需求。 寶嘉聯合表示，隨著國內COVID-19新冠肺炎疫情趨緩及防疫警戒降級，考量車主們外出及出遊機會增加，為減低6年以上老車友們（2014年12月31日前領牌）維護愛車的成本，將自9月1日至2021年11月30日推出「老朋友•秋之獻禮」活動。 原廠猛告台廠 催生維修免責立法 迎開學季 電動機車祭優惠 #零配件 #原廠 #獻禮 #寶嘉聯合 #6年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 CITROEN BERLINGO來趣烏來 有型又有行 04:102021/08/30 時尚消費 桃園景點買1送1券超夯 首日破50萬人登記 19:212021/08/30 生活 打折打到心驚驚 昇恆昌周年慶明開跑 04:102021/08/31 財經焦點 疫後拚經濟 中市追加預算達84億 04:102021/08/30 地方新聞 三星Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi版登台 搭配故宮聯名周邊超有趣 11:172021/08/31 科技 寶可夢高級球悠遊卡來了 9／1起這家超商獨家搶先預購 15:552021/08/30 科技 《科技》台灣之星5G物聯網申辦量年增逾6成 再合作iClick愛點科技 12:522021/08/30 財經 桃園買一送一券周周抽 首日50萬人搶好康 04:102021/08/31 地方新聞 「台灣巴菲特」吸金詐老人40多億 二審刑度降為15年6月 09:592021/08/31 社會 展現個人魅力的微型車 Suzuki Wagon R Smile在日發表 10:262021/08/30 汽車情報-汽車新聞 15歲以下免費玩樂園 這些人只要199元 15:592021/08/30 寶島 生活熱門新聞 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 20多歲女打高端後掛急診 醫師敷衍回1句 友怒：被當白老鼠 - 生活 超級變種病毒「C.1.2」擴散7國 前台大醫曝1隱憂 - 生活 驚！台中接種疫苗後猝死逾百例 竟是確診死亡人數20倍 - 生活 台鐵女列車長熱舞10秒吸25萬人 爆紅後她卻道歉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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