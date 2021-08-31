200萬劑輝瑞／BNT即將運抵台灣，疫情指揮中心預計保留120萬劑給12到17歲的學生造冊施打，但有不少家長擔憂可能會產生心肌炎等不良反應。前台大醫院感染科醫師林氏璧提醒，家中孩子打完疫苗7天內，若有出現胸悶、心悸及喘不過氣等3症狀，應立即急診就醫。

林氏璧昨（30）日晚間在談話性節目《有話好說》中分析，BNT最初打在長者身上時，並未發現心肌炎、心包膜炎等狀況，直到以色列擴大將BNT施打到青少年，才意外發現會產生心肌炎症狀，再加上美國往下施打後，也接連發生心肌炎狀況，才證實青少年會容易有心肌炎的副作用，其中又以12至17歲的男性佔多數，機率為10萬分之4。

林氏璧說，心肌炎多半發生在第二劑，且都是在施打後7天內發生，隨著美國青少年施打人數愈來愈多，通報心肌炎不良反應也倍增，「但目前為止美國的官方紀錄中，並沒有任何一例是因為心肌炎而死亡」，多半都屬於輕症、吃藥即可康復。

至於何謂心肌炎？林氏璧說明，顧名思義就是心臟的肌肉發炎，由於心臟是肌肉組成的，若發炎的話會產生心律不整、部分肌肉可能會壞死，若影響範圍大可能導致心臟不夠力、血壓下降、便會覺得喘及胸悶。

林氏璧提醒，孩子打完BNT後，家長可於7天內觀察是否有3症狀，第一為胸痛、第二可能因心律不整產生心悸、第三為氣喘不過來，類似心衰竭症狀，導致血打不出去，若出現上述症狀，就要趕緊送往醫院急診。

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