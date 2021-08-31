建大(2106)今天召開股東常會，董事長楊啟仁指出，由於越南同奈、平陽兩地嚴格管控疫情，建大越南廠生產受到疫情影響，配合越南官方規定，工廠人力將降載，8月營收開始受到波及，已將啟動全球產能調配，降低越南的衝擊。

建大在中美貿易戰、新冠疫情、匯率波動、原材料價格上漲與產業供應鏈重組影響下，持續投資擴建越南二廠三期工程生產規模，並擴充印尼廠設備產能。而今年受惠於美國經濟復甦、輪胎下單量增加，加上越南廠新產能投入，建大今年業務量大增，3月營收創高後，7月營收也創歷史次高，顯示市場需求強勁。

但近期又受到疫情影響，為了彌補越南廠的產能缺口，建大啟動全球各廠的產能調配，不排除大陸出貨，減少越南疫情所產生的衝擊。

該公司越南廠生產自行車胎、機車胎，2017年著手擴建建第二工廠專門生產轎車胎，今年產能再增加，新增四輪胎的產能在今年將會發揮效益，而越南廠銷美的稅率6.77％，相當有競爭力。