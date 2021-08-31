美股消息面：

1.美國石油公司和煉廠正在評估颶風艾達造成的損害，周一原油價格上漲，惟合稱OPEC+的石油輸出國組織OPEC與其減產盟友似乎有意按計畫提高石油產量，使油價漲幅受抑。周一布蘭特期油收漲0.71美元或0.98%，為每桶73.41美元，盤中最高升至73.69美元，創下8月2日以來新高。美國期油貨收漲0.47美元或0.68%，為每桶69.21美元。艾達在登陸12小時內已經減弱為1級颶風，目前減弱為熱帶風暴。

2.聯準會主席鮑爾上周五釋出的「鴿派」信號持續發酵，周一美元匯率仍處於兩周低點附近。ICE美元指數尾盤微升0.08%，報92.677，盤中最低跌至92.595，創下兩周新低。8月以來，美元指數累計上漲0.7%。美國10年期公債殖利率跌破1.3%關卡，報1.2852%；上周五尾盤為1.312%。

3.美元匯率略有反彈，以及在美國非農就業報告出爐前市場轉趨謹慎，周一國際金價在觸及近4周高點後回落，終場紐約期金收跌7.3美元或0.4%，為每盎司1812.2美元。