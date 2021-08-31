中鋼(2002)配息0.3元今日除息；開盤參考價37.2元，股價開高0.3元、至37.5元，開盤即填息。

中鋼昨(30)日舉行股東會，董事長翁朝棟表示，展望今年下半年及明年，鋼市審慎樂觀。

中鋼董事長翁朝棟表示，預期國內市場可受惠台商回流帶來的投資與消費需求成長，基本面持續暢旺；中鋼也穩健適度調漲9月內銷月盤基價平均1.2%，以迎接第四季旺季來臨，表現將「月來越旺」；今年努力的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」。

中鋼昨(30)日召開股東常會，通過配發普通股每股現金股利0.3元，中鋼董事長翁朝棟看好今年度公司營運表現，承諾股東明年股利「一定會好很多」。

中鋼昨日召開股東常會，通過每股配息0.3元，今(31)日除息。中鋼現金股利發放率平均都在8成之上。去年每股賺0.05元，仍超額配發0.3元。

中鋼董事長翁朝棟說，隨著全球鋼市轉佳，中鋼經過調漲月盤、設備精進，看好今年度營運表現，明年股利「一定會好很多」。目前外資持股中鋼約20%，中鋼也相當受到年輕人青睞。截至4月，約有108萬民股東，未來會努力將績效做好。