適逢英國夏季銀行假日，周一BDI指數休市；綜觀一周乾散貨運市場走勢，波羅的海乾散貨BDI指數，多呈上漲力道強勁的態勢，主要是因中國海港出現嚴重擁堵，加上大宗商品需求整體反彈所致，使得BDI指數於8/23收盤4147點，一路上暢旺至8/27收盤4235點。其中BDI指數周漲幅2.1%；BCI指數周漲幅0.8%；BPI指數周漲幅1.7%；BSI指數周漲幅5.1%。

上周五(8/27)收盤價，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲40點，收4235點，漲幅1%；海岬型運費指數(BCI)上漲119點，收6162點，漲幅2%；其平均日租金為每艘51099美元，增加986美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌37點，收作3874點，跌幅1%，其平均日租金為每艘34870美元，減少332美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲33點，收作3470點，漲幅1%。(商品行情網)