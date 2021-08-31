豆油收黑，打壓周一馬來西亞棕櫚油挫近2%；因芝加哥豆油走軟，削弱棕櫚油競爭力，加上馬幣走強提高持貨成本，促使投資人於公共假期前夕獲利了結，進而打壓馬來西亞棕櫚油價格跌近2%，為連續2個交易日下跌。

周一(8/30) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨終場下跌79馬幣，或約1.8%，至每噸4254馬幣（約1023.8美元），而近月棕櫚油約跌1.3%，報每公噸4500馬幣；大連期交所近月豆油約漲0.1%，近月棕櫚油約漲0.9%；芝加哥期交所近月豆油約跌1.7%。(商品行情網)