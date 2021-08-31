空軍一架F-16戰機降落時衝出跑道。(民眾提供)

國防部記者會。

漢光演習預演F16衝出跑道 國防部最新回應

國軍今(31日)清晨在屏東機場預演F16戰機起降，為9月中旬在佳冬戰備跑道登場的漢光37號演習做準備，不料一架F-16預演時滑出跑道，機頭插入土裡，所幸人員都安全。空軍10時召開線上記者會對外說明。

空軍司令部稍早表示，花蓮基地1架F-16型戰機（機號6829號），上午6時32分於屏北機場執行戰備道起降演練，降落時於戰備道末端滑出道面，經檢查人安、飛機輕損，詳細原因由專案小組實施調查中。

被問及今次意外單純因為天候不佳，還是和模擬首次降落佳冬戰備道有關？空軍司令部參謀長說，今天早上演練天氣符合起降標準，在佳冬戰備道的起降條件，實際上全台規劃的戰備道都是符合戰機最小起降帶緊急落地的標準才會使用，並不會低於國道戰備道情況，

被問及跑道末端有攔截鋼索，F-16戰機尾鉤為何沒有勾到?空軍司令部參謀長表示，飛機落地，飛行員在減速有非常多考慮因素，飛行員一定會視當時情況，採取最適當作為和運用最適當裝備，至於今這架飛機使用和遭遇狀況為何，還在對飛行員進行後續調查，詳細情形在黑盒子資料下載完畢後更清楚，目前看起來飛行員都是按照相關技術、命令來操作飛機。

空軍司令部參謀長說，雙座機前後座都是飛行員，天候符合起降標準，飛行員減速上有非常多考慮因素，一定會視當時狀況運用做好處理，還在對飛行員進行後續調查，還有黑盒子資料下載完畢後更清楚。後續漢光操演，目前這是個案的話，按規劃繼續演練，

軍方說明，飛行員一定是評估過安全，才讓飛機觸地，有沒有重飛航線設計，所有航線只要飛行員覺得不安全，都會有重飛航線設計，落地有非常多考慮，經評估可安全落地就會降地，落地才使用減速裝置，今天這架減速裝備都在調查重點，至於空軍有無過度完美要求等，都是依照技術命令，跟其他國家F-16採用標準並沒有不同情況。