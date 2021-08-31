SONY Xperia 1 III新機自發表後頗受矚目，拿下2021全球最佳拍照手機寶座，又被評選為最佳多媒體智慧手機，預購期間開出紅盤，銷售成績也亮眼。SONY趁勝追擊，除了與北台灣連鎖通訊門市傑昇通信打造實體展示櫃位，方便消費者隨時都能體驗滿滿黑科技的創新應用，近期Xperia 1 III（12GB/256GB）規格在通路官網也無預警降價3400元，價格只剩33590元。

Sony最強5G旗艦機Xperia 1 III亮相後屢屢獲國際大獎肯定，北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，SONY今年整合集團內部資源，讓One SONY的發展策略奏效，令Xperia 1 III在螢幕、相機、娛樂、效能等多媒體影音娛樂獲得肯定，在台灣也不惜成本，與傑昇通信合作，在全台25個指定門市（如下附表）進駐實展機展示櫃位供民眾體驗。

在價格方面，根據傑昇通信官網價格顯示，Xperia 1 III（12GB/256GB）原廠建議售價36990元，傑昇通信門市價格33590元。傑昇通信指出，價格的起伏主要是因應開學及SONY活動通路的促銷專案所致，並非與其他同期的旗艦新機互斥競價，針對兩大品牌的旗艦新機各有專門的粉絲群，相信在8月全台熱銷榜上的成績都能更上一層。

尤其是SONY的黑科技一直是業界標竿，今年強調結合SONY Music的音響技術、SONY Alpha相機的技術，SONY Bravia顯示技術，三大黑科技同時下放Xperia 1 III，從4K、120Hz螢幕更新率上來看，使用者感受最明顯的是整體介面操作流暢度的提升，完全沒有延時或不順暢，系統操作變得更加靈敏；下放Bravia電視顯示技術在顯色光位也能更加精準，不僅所顯示的成像能調教準確，同時擁有很高的對比。最大優勢更是新的喇叭設計由手機系統到處理器、解碼器，再到輸出音訊，能夠令音量提升40%，再透過3.5mm的耳機插孔輸出時的音色，可達到最高的水平。

另外，Xperia 1 III相機獨創四組光學可變焦段及首款潛望式望遠變焦鏡頭，搭配3D iToF感光元件即時測量距離，變焦邏輯及拍照效果接近專業相機的運算，同時擁有6.5吋螢幕、187g的輕盈合手機身，具備IP65/68防水防塵等級，更能貼合絕大多數消費者的使用需求，難怪一開賣就預購一空。現在至傑昇通信門市購機現折3千4，再送Sony運動藍牙入耳式耳機，還能抽Samsung Tab S6 Lite（Wi-Fi）等多項3C獎項。