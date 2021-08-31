33歲馬思純5年前以《七月與安生》和周冬雨一同奪下金馬影后大獎，今年3月大陸八卦狗仔直擊她和搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂）牽手逛街回家過夜，引來粉絲起底男方黑歷史，並批評是渣男。事隔5個多月，昨(30日)陸媒再度直擊馬思純深夜和張哲軒及一群親友聚會，兩人似乎不理外界閒語，依舊穩定交往中。

外型甜美的馬思純當年以《七月與安生》一炮而紅，但在2015年她就曾公開戀情，與拍攝《左耳》認識的歐豪相戀，還發文宣告主權「七月是歐豪的」，卻在2018年分手。去年底馬思純承認情緒問題上醫院，後來她上《吐槽大會》承認確實發福，強調自己只會為了塑造角色控制身材，為了形象沒必要，她寧可當女演員，也不想成為女明星，天天被人盯著又胖了幾公斤。

馬思純被拍仍與張哲軒交往。（圖／翻攝自新浪娛樂、搜狐娛樂微博）

今年初，馬思純突然透露心情變好，寫下：「我又重新笑開花了」，不久媒體便爆出馬思純與張哲軒新戀情，男方曾登2019年中國富比士精英榜，但也有人匿名爆料過去曾和張哲軒有一夜情，對方不愛戴套，還嗆女方說：「懷我的孩子不好嗎」，7月更傳出馬思純已經認定張哲軒，甚至買了房子、車子、婚戒，只等對方開口。

網友回應馬思純和張哲軒約會新聞。（圖／翻攝自新浪娛樂、搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，雖然戀情被唱衰，但馬思純依舊堅定地與張哲軒交往中，近日被直擊馬思純和媽媽及張哲軒與樂團的朋友多人聚餐，馬思純當天打扮輕鬆，而張哲軒則走到馬思純旁摟住對方說悄悄話，最後馬思純開車送男友及好友們離開，兩人疑似仍在同居，對此，網友回應：「救不活了」、「粉絲都那麼勸了，還沒分也是奇蹟了」、「好好的人，非要往火坑裡跳」。