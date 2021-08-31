日本正妹打完第一劑莫德納後，竟開始掉髮，直到7月中頭髮幾乎全掉光，頭皮清晰可見，但因為掉髮症狀與疫苗的關聯性不明，因此她還是勇敢接種第二劑疫苗。另截至8月4日，日本也出現3例接種完BNT疫苗後掉髮的案例，但與疫苗的關聯性仍待釐清。

一名女網友7月底在部落格發文分享，她在6月29日接種第一劑莫德納疫苗後，當天晚上就出現手臂痠痛、蕁麻疹和渾身無力的副作用。隔天早上起床，她發現自己竟然開始掉髮，且隨著時間過去，越掉越多，到了7月17日的時候，髮量已所剩無幾、頭皮清晰可見。

日本一名女子接種莫德納疫苗後開始嚴重掉髮。（圖／翻攝自ameblo）

女網友去醫院抽血檢查，醫師也無法確認打疫苗和掉髮之間的關聯性，而她認為只打第一劑獲得的抗體不完全，如果不去打第二劑，前面的苦都白受了，所以毅然決然去打了第二劑的莫德納。

女網友打完第二劑疫苗當天出現手臂疼痛、噁心和蕁麻疹的副作用，隔天則開始發燒，且出現繼續掉髮的狀況，最後她決定將剩餘的頭髮全部剃掉，買幾款不同樣式的假髮來戴，並能持續就醫檢驗，希望頭髮能快點長回來。

根據日本《News Post 7》報導，濱松醫科大學皮膚科講座副教授伊藤泰介表示，錢幣型脫毛症狀恐是自體免疫相關疾病造成，因免疫系統失控才攻擊自己的身體。先前也有染疫者出現脫毛症狀，所以打完疫苗後有類似免疫反應也是有可能的。

根據日本新冠肺炎感染對策推進本部的數據，截至8月4日，共施打了7400萬劑的BNT疫苗，其中有3人出現掉髮的疑似副作用，但是否與疫苗有關聯仍須釐清。