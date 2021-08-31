漢光演習今(31日)上午6點30分在屏東機場預演，一架F16戰機進行低空衝場演練時，失控衝出跑道，造成機頭插進土裡，所幸人員平安。據目擊者指出，失控出事的F16演練時排在第2順位進場，緊跟在後的幻象2000戰機，見前機F16戰機滑出跑道，緊急拉起機頭爬升，閃過可能發生的危險。

今年漢光演習預計9月中旬在省道台1線佳冬戰備跑道操演軍機起降，國防部為確保演習順利進行，連日在屏東空軍機場模擬戰備道地形，安排F-16等各式戰機實施起降預演，但今天清晨6時30分左右，卻發生F16戰機衝出跑道「機頭栽進土裡」的意外，消息傳出引發國人關注。

漢光演習預演，一架F16戰機失控衝出跑道。

據「自由時報」報導，有目擊者指出，今晨有3架戰機進行衝場演練，第1架進場的IDF戰機，順利完成演練，第2架進場的F16戰機卻失控衝出跑道，機頭插進草皮後戰機冒煙，緊跟在後的第3架幻象2000戰機，見狀緊急爬升閃避，接著就有消防車趕抵出事現場。

空軍司令部稍早表示，發生意外的F16戰機來自花蓮基地（機號6829號），上午0632時於屏北機場執行戰備道起降演練，降落時於戰備道末端滑出道面，經檢查人安、飛機輕損，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。