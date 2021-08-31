大谷翔平前役寫下「40轟-20盜」俱樂部之後，因為右腕痠疼而被迫跳過下一次登板先發。當時大谷首次打席就被教士隊先發左投韋瑟斯(Ryan Weathers)的時速93英里（149公里）近身球擊中右腕，當場疼得受不了。賽後X光檢查沒事，球隊輪空一日之後對上洋基，大谷照常打擊，但是暫時不能投球了。

Shohei Ohtani is in pain after getting hit by a pitch on the hand. pic.twitter.com/x5fuoNYKZk — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 29 2021

那一次「觸身球」非常倒楣，因為大谷已經有出棒動作，所以判定是好球三振而不是上壘。他是左打者，打擊時右手在前，同時他是右投手。被砸之後大谷仍留在場上，但事後球隊決定讓他跳過本周三對洋基的投球，打擊則不受影響。

今年春訓的時候，大谷就有右手中指水泡的困擾，開季不久跳過一次先發投球。他今年展現無所不能的棒球技巧，業界的前輩和球星讚不絕口，但都不忘表示「如果保持健康，大谷的前途無量。」大谷要做的事情太多，要開轟、要投球、還得盜壘，保持健康不容易。

天使目前陷入傷兵的主力有卓奧特(Mike Trout)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)。卓奧特最後一次上場是在5月中，大概是開季第40場就受傷，最近的觀察發現可能整季報銷。阮棟在7月初受傷而進入60天傷兵名單，天使大半球季成為大谷的個人秀，他的WAR（勝利貢獻值）遠遠超越任何一位隊友。