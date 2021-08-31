大谷翔平前役寫下「40轟-20盜」俱樂部之後，因為右腕痠疼而被迫跳過下一次登板先發。當時大谷首次打席就被教士隊先發左投韋瑟斯(Ryan Weathers)的時速93英里（149公里）近身球擊中右腕，當場疼得受不了。賽後X光檢查沒事，球隊輪空一日之後對上洋基，大谷照常打擊，但是暫時不能投球了。
那一次「觸身球」非常倒楣，因為大谷已經有出棒動作，所以判定是好球三振而不是上壘。他是左打者，打擊時右手在前，同時他是右投手。被砸之後大谷仍留在場上，但事後球隊決定讓他跳過本周三對洋基的投球，打擊則不受影響。
今年春訓的時候，大谷就有右手中指水泡的困擾，開季不久跳過一次先發投球。他今年展現無所不能的棒球技巧，業界的前輩和球星讚不絕口，但都不忘表示「如果保持健康，大谷的前途無量。」大谷要做的事情太多，要開轟、要投球、還得盜壘，保持健康不容易。
天使目前陷入傷兵的主力有卓奧特(Mike Trout)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)。卓奧特最後一次上場是在5月中，大概是開季第40場就受傷，最近的觀察發現可能整季報銷。阮棟在7月初受傷而進入60天傷兵名單，天使大半球季成為大谷的個人秀，他的WAR（勝利貢獻值）遠遠超越任何一位隊友。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。