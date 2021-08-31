美麗島電子報昨公布最新民調，蔡英文信任度達55.1％，比上月增加6.5個百分點。對此，國民黨主席江啟臣今天表示，若跟5月疫情爆發前相比，這還是蔡英文的低點，他奉勸蔡政府別急著大內宣，請告訴人民第2劑疫苗、年輕族群的疫苗在哪裡，若無法回答這些問題，這樣的民調回升，恐怕只是暫時，而且用人民性命換來的。

美麗島電子報昨公布最新民調顯示，有55.1％信任蔡英文，比上月增加6.5個百分點，41.3％不信任蔡英文總統，比上月減少6.4個百分點，分析研判關鍵在蔡政府度過此波疫情危機，回復至5月疫情爆發前的評價。

對此，江啟臣上午接受廣播專訪後受訪表示，這要看跟什麼時候比較，若跟5月疫情爆發前比較，蔡英文的信任度現在還是低點，更何況這樣的上升是800多條人命，加上很多納稅錢換來的。

江啟臣批評，台灣的疫情如果控制好，現在不用花8千多億來紓困，且花了這些錢後，大家生活還很辛苦，不曉得未來在哪裡，該紓困還沒紓困，甚至很多人在等待第2劑疫苗。

江啟臣強調，奉勸蔡政府不要急著做大內宣，請告訴人民第2劑疫苗、年輕族群的疫苗在哪裡，若不回答這些問題，這樣的民調回升，恐怕只是暫時，而且用人民性命換來的。

江啟臣砲轟，政府當初力擋民間團體採購疫苗，後來等候疫苗，如今民間捐贈的BNT疫苗，有望在明天傍晚抵台，政府就直接收割，甚至有綠委出面連署18歲以上民眾也要打BNT疫苗，「沒有禮義廉恥」。

至於外交部長吳釗燮撰文投書多家國際媒體喊話，指聯合國體系不應排除台灣的參與，卻被台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴痛批這是「民進黨政權精神錯亂的呼籲！」

江啟臣說，台灣的國際參與要有一定彈性、務實而不務虛，若連吳釗燮提出來的想法、做法都被綠營的人打槍，被批評頭腦不清楚，那民進黨應先整合內部意見，尤其參與國際如此重要的事情，若連綠營內都有人不支持，顯然是有問題。