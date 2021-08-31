專騙老人積蓄的「台灣巴菲特」周瑞慶涉嫌吸金40多億元，一審依違反銀行法、洗錢、偽造文書等罪重判17年，罰金9億元可易服勞役3年。高雄高分院31日宣判，周瑞慶改判15年6月，罰金降為5億元，可易服勞役3年，未扣案犯罪所得20億元需發還被害人，可上訴。

該案一審開庭時，數十名被害人一度擠爆法庭。二審時遇上疫情，每次開庭均採遠距視訊，被害人不分男女依然聲淚俱下，情緒幾近崩潰的控訴周男劣行，希望法官主持正義。

周男目前在押，依舊蓄長髮紮馬尾，回應法官的應答聲宏亮，精神頗佳。該案涉案人數30多人、吸金公司眾多，法官耗時近半小時才宣判完畢。

周男自稱「台灣巴菲特」、曾特地改假名「陳子龍」，2014年開設「圓富資產管理股份有限公司」，2015年改名「千鼎資產管理有限公司」，涉嫌吸收大量原住民當人頭、改假名持假身分證行騙，藉由舉辦說明會、餐會，向參加者誆稱公司投資不動產、企業商業放款獲利可期，投資人可以1年或2年為期投資加入當股東，每月可領顧問、車馬費，還能參加旅遊、抽獎、甚至配發汽車。

有菜籃族誤信周男每月2至3％的高利謊言，向朋友借貸200萬元不等，血本無歸。被害人控訴，周男專騙老人積蓄，剛開始都會如期發放紅利，故意讓被害人嚐到甜頭，自救會300多人就被騙了3億元。

檢調2016年大動作蒐索時周藉故落跑，直到2018年9月在台南女友的豪宅烤肉時被逮。周落網後，還透過人頭另外成立「億圓富」、「巨富景」等公司吸金。