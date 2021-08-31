美國好萊塢知名女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），自2001年演出電影《金髮尤物》後便一炮而紅，接續在《為你鍾情》及《那時候，我只剩下勇敢》等電影中也獲得好評，多次在各大頒獎典禮上拿下最佳女主角，演技備受肯定。而與家人感情十分親密的她，近日在IG上公開與一雙兒女合影的照片，網友一看到她女兒都忍不住驚呼「根本雙胞胎」。

近日，瑞絲薇斯朋在個人IG上曬出一雙兒女的合照，只見她臉上雖沒有任何妝容，卻與一旁的兒子迪肯瑞斯菲利普（Deacon Phillippe），與女兒艾娃菲利普（Ava Phillippe）看起來沒有太大的差別，尤其是女兒艾娃的臉蛋與散發出來的氣質，加上一頭招牌金髮，都與當年瑞絲薇斯朋演出《金髮尤物》時的模樣十分接近，因此照片PO出短短兩天便吸引超過110萬人按讚。

網友紛紛留言「女兒實在太美了」、「她跟女兒根本是雙胞胎」、「保養太好了，看起來超像姐姐」、「原來女神的女兒也是女神」引發熱烈討論。

事實上，瑞絲薇斯朋出道以來便靠著精湛的演技，與著名的金髮而聞名全球，但她事業雖相當順利，感情卻不盡理想。瑞絲薇斯朋在1999年與男演員瑞恩菲利普（Ryan Phillippe）結婚後沒幾年，便發現對方疑似婚外情，讓她快刀斬亂麻結束婚姻，合力撫養一對兒女。

今年21歲的女兒艾娃，長大後也開啟IG，經常在網路上分享私下的生活與火辣的穿搭，吸引超過97萬名粉絲追蹤，也因此成為「最強星二代網紅」。