新竹市專勤隊利用網路偵蒐方式，查獲新竹縣1家越南小吃店販賣來源不明的可疑豬肉製品包括火腿等約4公斤。（新竹市專勤隊提供／陳育賢新竹傳真）

為防止非洲豬瘟入侵，移民署新竹市專勤隊繼日前查獲3件標示不清的豬肉製品及越南月餅約1.05公斤後，30日再次出擊，利用網路偵蒐方式查獲新竹縣1家越南小吃店販賣來源不明的可疑豬肉製品約4公斤，專勤隊已將不明製品送驗。

新竹市專勤隊指出，為防止業者利用網路販售非洲豬瘟豬肉製品，新竹市專勤隊利用網路偵蒐，發現新竹縣新豐鄉1家越南小吃店疑似有販賣越南豬肉製品，昨天會同衛生局人員前往稽查，當場查獲越南火腿160條（每條約24公克）重約3.8公斤及越南酸菜0.18公斤，合計約4公斤標示不明的豬肉製品，相關物品經店家同意後，已將來源不明肉品抽樣封存查扣，並送農業科技研究院檢驗。

新竹市專勤隊隊長范育誠指出，各地方小吃店可能會因疫情持續延燒，長期下來造成虧損，紛紛透過網路推銷自家美食，加上非洲豬瘟走私肉品侵台，更讓店家吃不消，因而鋌而走險。

專勤隊呼籲民眾不要購買產地、來源不明的豬肉製品，如有購買不明肉品請丟「一般垃圾」，不要丟廚餘桶或是交給防檢局、動保處人員。

此外，新住民以及外國朋友們入境時不可攜帶動植物及豬肉產品（含月餅、罐頭及泡麵等），若違反將依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金，相關肉品依法沒入銷毀。民眾如有發現來路不明的產品及販賣行為也請立即向相關單位舉報，通報專線0800-039-131。