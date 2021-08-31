周一芝加哥穀物期貨全收黑，因美國農場帶的有利降雨以及近期收成壓力，推低了芝加哥穀物期價，不過在全球供應緊張且中國需求強勁的情況下，另外，交易商評估了颶風艾達對美國農作物出口恐造成的干擾。

經紀商指出，周末艾奧瓦州和明尼蘇達州的降雨有利於農作物生長，而且目前市場上靜待，降雨能夠幫助農作物多少；分析師指出，雖然降雨對於美國玉米作物來說有些晚，但是中西部北部和中部大部分地區降雨非常好，溫度預計仍高於平均水準，這對美國農作物有利。

另外，美國大豆出口銷售依然良好，據美國農業部周一發佈報告指出，私人出口商向中國銷售了25萬6,000噸大豆，在2021/22年度交貨，出口檢驗報告顯示，截至2021年8月26日的一周，美國大豆出口檢驗量為37萬7,341噸，上周為23萬9,957噸。

終場9月大豆跌54.5美分，報1304.75美分， 9月玉米跌17.75美分，報540.25美分，9月小麥跌9.75美分，報708.75美分，9月黃豆油跌1.02美分，報60.28美分，9月黃豆粉跌6.6美元，報347.6美元。(商品行情網)