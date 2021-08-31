1頭長約4公尺、俗稱豆腐鯊的鯨鯊，昨晚被發現擱淺在台東知本溪出海口北側沙灘上，海巡署第一三岸巡大隊官兵及海洋保育署人員前往搶救時，已明顯死亡，已採集檢體送交化驗釐清死因。

台東曹姓釣客昨天在知本溪出海口夜釣，意外發現出海口北側岸際橫躺一個大型不明物體，趨前查看，竟是1隻鯨鯊，立即通報相關單位前來救援，岸巡和海洋保育署人員頂著大浪搶救，發現鯨鯊已經死亡，經丈量體長達3.8公尺。

由於鯨鯊已經死亡，避免被大浪捲走，岸巡人員以繩索綑綁魚尾，使勁與大海較力，協助保育人員做進一步處置。由於鯨鯊擱淺並非常事，成功水試所專家知悉趕至現場了解狀況。

水試所東部中心副研究員黃侑勖表示，鯨鯊擱淺案例不常發生，這隻擱淺死亡的鯨鯊約2至3歲，初步檢視外關無明顯傷痕，體型比例正常，不似誤食海洋垃圾造成饑餓死亡，死因待進一步檢驗釐清。

漁業署已在2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會去年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物，若有騷擾、捕撈或宰殺等情形，可依野生動物保育法判處6月至5年有期徒刑，得併科罰金30萬元至150萬元。