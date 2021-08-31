市長盧秀燕表示，數位學生證這張卡可以再擴充，只是教育局慎重用試辦方式。（陳世宗攝）

國小即將明天開學，台中市這學期小一新生發送的兒童卡將成末代絕版。市議員楊典忠、何文海質詢表示，市府除針對今年國小一年級新生將發送兒童卡外，還要進行十校3000位學生試辦數位學生證，111年新學期國中小一年級發放數位學生證，屆時17萬張於去年底與今年九月新版兒童卡將成絕響。

教育局長楊振昇說，數位卡今年國中山海屯各找一所、高中找兩所試辦，現在兒童卡有些需要再擴充，數位卡將跟圖書館等相結合，未來兒童卡及數位學生證相結合，今年試辦如果ok，明年小一及國一將發數位學生證，今年試辦的10所學校不發兒童卡才不會重複。

楊典忠說，兒童卡發送不滿一年就成絕響，兒童卡的政策是不是當初沒規畫周詳，而六都中的其他直轄市早就有數位學生證，台中市卻花將近1000萬元發送17萬張兒童卡，才知道要做數位學生證，可見台中市在兒童卡政策與轉型數位學生證上，落後其他五都，而明年111年只有小一新生與國一新生才會發數位學生證，屆時每個學校都會有兩種卡，造成一校二制的情況。

楊典忠、何文海指出，製作好的花博卡片放著不用，審計處已經認證是公帑浪費，製作兒童卡使用率低，也是浪費，市府當然不能強迫學生使用，但是發卡的目的是什麼？這是市政府應該去思考的，市府政策應該「謀定而後動」，做好可行性評估、選定最佳方案、再向市民說明清楚，爭取民眾支持。

市長盧秀燕表示，數位學生證這張卡可以再擴充，只是教育局慎重用試辦方式，過去是實體、今年由十所學校來試辦，未來不只是借書證還可以再擴充，並與國民運動中心等相結合。