黃姓男子因竊盜案遭起訴，台北地方法院今年4月準備庭時他未到庭，承審的余姓法官「命拘提」，原訂6月21日再次開庭卻因疫情嚴峻取消，黃男因此用這理由，指責余姓法官侵害他人權，聲請法官迴避審理，台北地院認為法官裁定拘提並無違法，駁回聲請。

黃男提出聲請指出，他因竊盜案件在疫情期間停止開庭而未到庭，但承審的余姓法官竟違背憲法保障人民之基本權及正當法律程序，對他違法拘提之處分，他聲請撤銷該拘提處分，並請求法官迴避。

另一庭合議庭審理後認為，黃男在今年4月12日的準備程序未遵期到庭，後續所定6月21日庭期則因COVID-19疫情因素而取消，承審法官在7月27日續命拘提聲請人，是重申4月12日庭期所為的拘提處分，縱未再予傳訊，也沒有不當之處，黃男的顯屬無稽

合議庭表示，余姓法官對黃男所為之拘提處分，且法律上並無得為抗告或聲明不服之明文規定，黃男也不可以聲請撤銷拘提處分，且難以認定余姓法官執行職務有何偏頗之虞，駁回其聲請。可抗告。

事實上，黃男不僅聲請法官迴避，也聲請書記官迴避，北院日前還發新聞稿澄清，黃男前因傳拘無著，有逃亡之虞，由法院發布通緝，去年12月7日通緝到案，法官諭知具保候傳，今年4月12日行準備程序已合法通知他，但他未遵期到庭符合拘提要件。

北院解釋，法官為避免群聚遵守防疫措施，依據司法院發布之三級警戒期間法院開庭指引，取消6月21日之審判期日，書記官依法官之命電話通知庭期取消，但黃男應受拘提狀態並未改變，黃男應自行向法院報到，以解除受拘提之狀態等情，書記官及法警所為也無不當。