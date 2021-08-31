美國才在8月31日的期限前完成阿富汗撤軍行動，網上就出現了據說是蓋達（Al Qaeda）組織創辦人賓拉登（Osama Bin Laden）私人安全首長哈克（Amin Al Haq）的影片。
據《動力》（The Drive）網30日報導，他在塔利班護送下，10年來首度公開現身阿富汗。要是錄影屬實，那更令人質疑塔利班與蓋達組織間的關係，還有塔利班是否會再為蓋達提供避風港。
目前還不清楚，錄影是在何時拍攝，但據說地點是在南加哈（Nangarhar）省，也就是哈克家鄉的哨站。而2001—2002年間，他和賓拉登，還有其他蓋達高級成員先逃到東阿富汗的托拉波拉（Tora Bora）山洞區，再逃往巴基斯坦。
2008年時，哈克在巴基斯坦拉合爾（Lahore）市被捕，但2011年又在狀況不明下獲釋，並隨即從大眾眼前消失。儘管目前還不清楚，這是否為他獲釋後第一次重返阿富汗，但卻顯然是他第一次公開現身。
雖然哈克和蓋達組織目前的關係並不明確，但從錄影看來，塔利班顯然視他為十分重要的人物，只見他坐在裝甲休旅車中，由塔利班車隊護送。
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