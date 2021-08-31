世紀鋼(9958)每股配發現金股息約2.98元今日除息，開盤參考價109元，股價開高2元達111元，穩健填息。

世紀鋼去年隨著離岸風電產品出貨，營運創新高；今年上半年營運持續成長再創新高，第三季進入出貨高峰，本季營收可望再挑戰新高，今年營收及獲利可望再創新高。

世紀鋼受惠傳統鋼構及離岸風電需求均強，第二季營收24.34億元，改寫單季新高，單季本業獲利亦攀高，每股淨利為1.84元，上半年每股淨利2.89元，優於去年同期的1.58元。展望第三季出貨更佳，單季營運可望再創新高。

世紀鋼第二季營收24.34億元，年增約86.8%，改寫歷史新高。上半年營收40.99億元，年增約64.9%，也為同期新高。第二季毛利率降至24.31%，但業外表現較佳，淨利4.22億元，年增約95.3%，每股淨利為1.84元。上半年毛利率26.3%，營業淨利8.66億元，淨利6.65億元，年增約1倍，上半年每股淨利2.89元。

世紀鋼7月自結營收衝上10.8億元新高，年增54.29%；前7月自結營收51.8億元，年增62.54%，同步創新高。

展望第三季，法人看好隨著大客戶哥本哈根基礎建設基金(CIP)訂單進入出貨高峰，包括水下基樁(Pin Pile，PP)及套筒式基樁(JACKET)都將增加交貨，有利公司營收再創新高，全年營運也可望再創新高。