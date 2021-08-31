日本中部國際機場所在地、愛知縣常滑市的伊藤辰矢市長，30日在官方推特上怒斥在該市「愛知縣國際展示場」舉行的大型HIPHOP演唱活動「NAMIMONOGATARI2021」，表示活動對於新冠疫情防護措施不足，「今後絕對不再讓該活動借用同一場地」，並對主辦者發表嚴正抗議文。

結果前來參加活動的民眾遠遠超過5千人參加人數上限，據主辦單位事後發出的致歉文，估計共8千人到場參加，人群密集之外，多數人未依勸告戴上口罩，現場還供應酒類。

伊藤市長文中指出，「NAMIMONOGATARI」2016年～2019年都在該場地「Rinku Beach」舉行，並邀請Zeebra、AK-69等知名HIPHOP歌手前來演唱，「每年活動皆發生諸多問題，這回亦造成令人擔心的危險後果」，是「極為惡質的活動」，該市市民感到憤慨、無可再忍。

市長重話表示「今日已向主辦單位遞交抗議文，為如此愚弄市民防疫努力的惡質活動舉行感到遺憾，今後不會再讓該活動借用本市施設Rinku Beach使用」。主辦單位在31日深夜發表道歉文，表示會負起所有責任。

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