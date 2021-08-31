隨著BNT疫苗即將抵達台灣，台灣新冠疫苗也從AZ、莫德納、高端等品牌，增加為4廠牌可選擇，近日高端疫苗開打全國有8例疑似注射後猝死個案，台中市衛生局統計，中市累計通報AZ、莫德納接種後猝死個案已逾百例，且仍有22位民眾疑似因接種後出現不良反應還在住院治療中；醫師也呼籲，慢性病患者應在病情控制良好下再去接種，可降低施打後副作用發生。

台中市衛生局統計截至8月30日上午8時，台中市已完成AZ接種77萬2616人次、莫德納疫苗也有39萬3714人次。兩種疫苗不良反應通報則有544案，其中疑似接種AZ後死亡的有84例、而莫德納部分則有17例，且仍有22人還在住院治療中。另，高端疫苗接種後不良反應則有11人，目前還未有接種後猝死個案發生。

台中市新冠疫苗接種人數已逾125萬人次。（馮惠宜攝）

台中市新冠病毒本土確診個案累計202人，其有5人不幸死亡，若比對接種疫苗後疑似猝死個案AZ＋莫德納已有101人，死亡人數已是確診死亡人數20倍。

台中榮總家庭醫學部部長許碧珊提醒，無論是接種AZ、莫德納或高端疫苗都可以有效預防被感染後併發重症，因而呼籲民眾可以接種第一劑就應去接種，能完整接種兩劑也應去接種第二劑，唯接種疫苗也是要透過減滅毒性的病毒打到體內激起自身的免疫力，因而她也建議，如有慢性病或免疫疾病的民眾應在疾病控制良好下再去接種。