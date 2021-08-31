輝瑞董事高特里布30日表示，美國FDA可望於今年秋末或初冬，批准讓5至11歲孩童施打輝瑞/BNT疫苗的EUA。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長、現任輝瑞董事的高特里布昨（30）日表示，美國FDA可望於今年秋末或初冬，批准讓5至11歲孩童施打輝瑞/BNT疫苗的緊急使用授權。

輝瑞董事高特里布（Scott Gottlieb）昨日接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，BNT疫苗有關5至11歲孩童的臨床試驗結果有望在9月出爐，輝瑞也將在當月提交數據給FDA，最遲也可能延至10月才提交。

他說如果FDA依照一般的審理流程，也就是4至6周的審查期，BNT疫苗有可能在今年秋末或初冬獲得緊急使用授權（EUA）。

FDA在23日批准BNT疫苗的藥證，使得BNT成為第一個、也是至今唯一一支獲得藥證的新冠疫苗，不過FDA仍只授權16歲以上民眾施打，12至15歲青少年在緊急情況下也可施打。另外，莫德納疫苗也在6月申請12至17歲青少年的緊急使用授權。

孩童接種疫苗將是美國對抗新冠病毒的重要一步，尤其今年秋天，美國學童將返回校園上課。

上周美國兒童新冠住院數創新高，平均每日新增303人因染疫送醫。

高特里布也坦承，FDA有可能因為拉長實驗觀察期至3至6個月，而延後批准5至11歲孩童接種BNT疫苗的緊急使用授權，不過他也認為，如果Delta變異株加重疫情，導致兒童染疫數目持續攀升，可能會讓主管機關面臨更多壓力，進而提前批准EUA。

關於5歲以下幼兒接種BNT疫苗的臨床試驗，高特里布指出最快11月數據才會出爐，他說這個年齡層的接種劑量會比5至11歲孩童還低。