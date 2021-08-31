媒體日前報導，國防部將編列2000億元預算購買武器，對此，國民黨立委陳以信表示，自己是從媒體得知這項訊息，認為很不尋常，此議題不僅將成為立院討論焦點，也恐讓周邊國家有所疑慮。

《中國時報》23日報導，近年來美國對台軍售既多、金額又大，已排擠國軍研製飛彈及武器的預算，其中包括具「源頭打擊」能力的飛彈經費，國防部決定編列特別預算解決，據了解，已獲三軍統帥蔡英文總統支持，已報請行政院審核。這筆特別預算，據指出，將達2000億元，但軍方內部有一說，可能「超過2千億」，正確數字目前仍屬機密。

該報導並指出，據軍方官員透露，蔡英文年初任命邱國正擔任國防部長，私下亦交付諸多任務，其中之一就是精進中科院研發能量，並解決飛彈量產等國防自主經費事宜，全盤規畫下階段建軍；而軍方內部對編列特別預算造飛彈及武器一事，相當低調，據了解，特別預算主要是支應中科院研製量產的各型飛彈，包括雄二E型，反制飛彈，以及各型防空與制海飛彈。國防部則回應表示，明年度國防預算編列內容，尚在行政院審議，對於外界臆測內容，不予評論。

對此，陳以信昨（30日）在政論節目《少康戰情室》上表示，身為外交國防的委員，還是從媒體才得知軍方內部對編列2000億的特別預算造飛彈及武器的消息，到現在此消息軍方尚未具體回應，自己感到很不尋常，若屬實，到時將會成為立院下個會期的討論焦點。

陳以信指出，軍方對於該採購案說法很籠統，僅稱購買各種形式的飛彈，但他注意到，這次購買的飛彈還包含攻擊型武器，這又牽扯出是否符合《台灣關係法》中「提供防禦性武器給台灣」尚未可知。

其次，陳以信稱，這筆採購預算可能是要支援中科院、是台灣自己要研製之用的，當然台灣本就該固守疆域，但有這種攻擊性武器，恐造成美國或是周邊國家疑慮，這是政府所要顧慮的。